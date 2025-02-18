Image: ÐÑÀÙ³ô¼°²ñ¼Ò 2024Ç¯11·î3Æü¤Îµ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤äÃÏ¿Þ¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ê¤ó¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÃÇÁ³¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤¬²÷Å¬¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¿¿¶õµÛÃå¤Î2WAYµÛÃå¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡ÖCZ18¡×¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤­¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£1ÉÃ¤ÇÀßÃÖ´°Î»¡¢³ÑÅÙÄ´À°