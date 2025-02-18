ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç±Ä¶È¤ò°ìÉôµÙ»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£700Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡¢»³·Á¸©¤ÎÏ·ÊÞ²¹ÀôÎ¹´Û¡£16Æü¤Ë½÷¾­¤¬SNS¤ËÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾²°½÷¾­¤Î¥Ý¥¹¥È¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÌµÃÇÃó¼Ö¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥­¡¼¾ì¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¼Ö¤Î»ý¤Á¼ç¤ÎÊý¡¹¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Î½ê°Ù¤Ç¡¢Æüµ¢¤êÆþÍá¤ò¤ªµÙ¤ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×½É¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÈÀÖ¤Î¼Ö¤ò´Þ¤à¹ç¤ï¤»¤Æ3Âæ¤¬ÌµÃÇ¤ÇÃó¼Ö¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÉáÃÊ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤µ¤é