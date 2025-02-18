°ÊÁ°¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡ÖÂç¿Íµ¤¥µ¥í¥Ú¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¡ª ¤µ¤Ã¤½¤¯Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Äø¤è¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ê¤éÁ´3¿§¡¢¥µ¥¤¥º¤âË­ÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë1Ãå¤òÁª¤Ù¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£²÷Å¬¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤âÎ¾Î©¤·¤¿¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢Â¨´°Çä¤ÎÍ½´¶Âç¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ 2WAY¤Ç