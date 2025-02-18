Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Î2024Ç¯¤ÎGDP¡ÊÃÏ°èÁíÀ¸»º¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸©°è·ÐºÑ¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬¹­¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæ±¡¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¸©°è¹©¶È·ÐºÑÈ¯Å¸Êó¹ð½ñ¡×¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê¼Á¤È¸úÎ¨¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¶¨Ä´¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢³«Êü¡¢¶¦Í­¤ÎÏ»¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Ãæ¹ñ¹©¶È¥È¥Ã¥×100¸©¤Î¹â¤¤¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹©¶È¥È¥Ã¥×100¸©¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¡©Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹©¶È¥È¥Ã¥×100¸©¡Ê¸©µé»Ô¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î6¡¥5¡ó¤Î¿Í¸ý¤ÇÁ´¹ñ¤Î10¡¥