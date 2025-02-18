¥â¥ì¥Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ÀµÚ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¡¼¥È¡¦¥â¥ì¥Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼µ­¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡ÖÄ¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢¥Ú¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ê¥·¥¢¥óGM¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë