Alexander Cornwell[¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥°¥é¥à¾å±¡µÄ°÷¤Ï£±£·Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¾¸°®¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¶¯À©Âàµî¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°Æ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥á¥ó¥½¥ë¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤¬¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä¶ÅÞÇÉµÄ°÷ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç²ñÃÌ¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¯¡¢