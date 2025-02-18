Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ÎÀë¹ð¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥óÁ°ÂåÉ½¤¬À¯³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÃÆ³¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤«¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤«¡Ä¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥óÁ°ÂåÉ½2·î16Æü¡¢¥Ï¥óÁ°ÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤³¤Î2¥«·î´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Æâ¾Ê¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Éüµ¢¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥ó¥­¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤êÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é