KADOKAWAは、2025年2月15日(土)に『月刊コミックジーン 2025年3月号』を発売。表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙は『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』が飾っている。■表紙:『平野と鍵浦』春園ショウまだ知らない、ぼくらの春に咲いた花の名。ふたりの“男子校生活”(BoysLife)スピンオフコミック。コミックス最新第5巻、2025年2月27日(木)発売。■裏表紙:『細胞神曲 -Cell of Empireo.- A certain "0.5"』漫画:虫