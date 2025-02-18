Marcela Ayres[¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢ £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ö¥é¥¸¥ëÃæ±û¶ä¹Ô¤¬£±£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯ÄÌÇ¯¤Î·ÐºÑ³èÆ°»Ø¿ô¤Ï£³¡¥£¸¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏºòÇ¯¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶âÍ»°ú¤­Äù¤á¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤³¿ô¥«·î¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ÏÁ°·îÈæ¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë£°¡¥£·¡óÄã²¼¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï£°¡¥£´¡ó¤ÎÄã²¼¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¨ÀáÄ´À°Á°¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤·¤¿