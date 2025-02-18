¿·³ã¤È·²ÇÏ¤Î¸©¶­¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¤È¹ñÆ»17¹æ¤Ï17ÆüÌë¤«¤éÂçÀã¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ½üÀã¤¬´°Î»¤·¡¢Æü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ18¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÊý¡¢¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤è¤ê´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÇÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 19Æü¸áÁ°6»þ¤Þ