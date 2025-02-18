º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï°Û¿§¤È¤¤¤¨¤ë·ÐÎò¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬Âç±Û´ð4·³´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤À¡£92Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£03Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ý¡¦ÁáðÝ¹â¤Ç¶µ°÷¤È¤Ê¤êÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â15Ç¯´Ö¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£10Âå¤Î°éÀ®Áª¼ê¤âÂ¿¤¤4·³¤Ç·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Î»ØÆ³¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç±Û´ÆÆÄ¤Ï¶µ°÷¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤·¡¢Çº¤à¤·¡¢·ù