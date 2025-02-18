ÆüÃæ¤ÎÃ»¤¤Ãë¿²¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ê¥Ã¥×¡×¤Ïµ­²±ÎÏ¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤òµá¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤âÃë¿²¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥­¥µ¥¹½£Î©Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃë¿²¤ò¤¹¤ë¤ÈÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£An afternoon nap facilitates analogical transfer in creative problem solving - Westerberg - Journal of Sleep Research - Wiley Online