¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÏÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹â´±¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆ¥í ¥µ¥¦¥¸¤Ç¹â´±¶¨µÄ¤Ø18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹â´±¶¨µÄ¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤È¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï17Æü¡¢¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´Ø·¸½¤Éü¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Î²ò