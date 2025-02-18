8:00¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë 12:30¹ëÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡¢»ÍÈ¾´ü·ÐºÑÍ½Â¬¡¢¶âÍ»À¯ºö¸«ÄÌ¤· 13:30¥Ö¥í¥Ã¥¯¹ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢µ­¼Ô²ñ¸« 16:00±Ñ½µÊ¿¶ÑÄÂ¶â»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë 18:00¥Û¥ë¥Ä¥Þ¥ó¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é 18:30¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é 23:00¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢ MNI¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é 19Æü0:20¥Ç¥¤¥ê&#