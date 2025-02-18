THE BEAT GARDEN¤¬2024Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ3¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¡¢2025Ç¯¤è¤ê5¿Í¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡THE BEAT GARDEN ²èÁü¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÍè¡¢2·î17Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿·ÂÎÀ©¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¡ãTHE BEAT GARDEN FAN CLUB LIVE 2025¡ÖAuthentic¡×-New prologue-¡ä¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê³«ºÅÃæ»ß¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ