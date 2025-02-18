¥­¥ã¥ê¥¢¸åÈ¾¤Ï¡¢¹µ¤¨¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡õ¥Ö¥ë¥º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¥¨¥¤¥ó¥¸photo by Getty ImagesNBA¥ì¥¸¥§¥ó¥ºÏ¢ºÜ38¡§¥À¥Ë¡¼¡¦¥¨¥¤¥ó¥¸¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëºÇ¹âÊö¤ÎNBA»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Îµ±¤­¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤ë¥±¥¤¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âè38²ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ­²±¤ËÀ¸¤­Â³¤±¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥¨¥¤¥ó¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹