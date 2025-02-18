Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¹­Âô»ÔÄ¹¤¬·Ç¤²¤¿¸øÌó¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À­¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ»ÔµÄÃÄ¤Ï¡Ö»ÔÌ±ÀÇ10%¸ºÀÇ¡×¤òºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö»ÔÌ±ÀÇ£±£°¡ó¸ºÀÇ¡×¤ÏºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¼«Ì±ÅÞÌ¾¸Å²°»ÔµÄÃÄ¤¬»ÔÄ¹¤Î´ÇÈÄ¸øÌó¤ò»ØÅ¦ Ì¾¸Å²°»ÔµÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞÌ¾¸Å²°»ÔµÄÃÄ¤Ï¡¢¹­Âô»ÔÄ¹¤¬·Ç¤²¤¿151¤Î¸øÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¼Â¸½²ÄÇ½À­¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ £±£·Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë