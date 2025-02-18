¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê☺︎🦪(@dddddoraemoon)¤µ¤ó¤ÎµÁÁÄÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¶¦Í­¥¢¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤¢¤µ¤ê¤µ¤ó¤ÎµÁÁÄÊì¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ»ö¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ç¡Ö¤ß¤Æ¤Í¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Ä