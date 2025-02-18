ÉÙ»³¤ÇÅÅ¼Ö¤¬40Ê¬Ää¼Ö¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉÙ»³¤ÎÅÅ¼Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë¡ÖËÜÆü¡Ê2·î14Æü¡ËÀ¾¹â²¬±Ø¤Ë¤Æ¼ÖÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤ÎÎó¼Ö¤Ç¼¡¤Î¶è´Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©Ì±¤ÎÂ­¡Ö¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¡×¤À¡£ÅöÆü¤Ï¼ÖÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç3ËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ±ä¡¢2ËÜ