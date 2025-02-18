Í¿ÌîÅÞ¤¬Áªµó¤Ë´Ø¤¹¤ëSNS¾å¤Îµ¶¾ðÊó¤ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2ÇÏÎÏ¤ÎÁªµóÀï¡×¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Êµ¬À©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µÄÏÀ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£2ÇÏÎÏÁªµó¤È¤Ï¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤¬ÁªµóÀï¤Ç¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºØÆ£ÃÎ»ö¡¢Áªµó³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò2024Ç¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò¡¢ÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤â¡Ö2ÇÏÎÏ¤ÎÁªµó¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£³ÆÅÞ¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤Æ¡¢Áªµó±¿