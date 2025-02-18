2024Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¥³¥áÉÔÂ­¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¹âÆ­¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÈ÷ÃßÊÆ21Ëü¥È¥ó¤ÎÊü½Ð¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ç¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÈ÷ÃßÊÆ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤È·§ËÜÃÏ¿Ì¤È¤¤¤¦¿ÌºÒ»þ¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ£²²ó¤Î¤ß¤À¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡ÖÎ®ÄÌ¤Î±ß³ê²½¡×¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤ÎÌÜÅª¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ä¶õ¤Ã¤Ý¤Î¾¦ÉÊÃª¤Ë¾×·â¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÀ¯ÉÜ¤ÏËèÇ¯20Ëü¥È¥ó¤Î¥³¥á¤òÇã¤¤Æþ¤ì¡¢Á´¹ñ300¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤ª¤è¤½100Ëü¥È¥ó¤Î¥³¥á¤òÈ÷Ãß¡£100Ëü¥È¥ó¤Ï¹ñÆâ¼ûÍ×