3ÎóÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥¯³ÈÂç¥¯¥é¥¹ºÇÂçµé¤Ë¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢5008¤Èe-5008¤Î5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤ò²¤½£¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò³°¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¡Ú¥×¥¸¥ç¡¼5008¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÁ´22Ëç5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Î¸å¤í¤Ë994L¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ç3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤­¤è¤ê¤â78LÂç¤­¤¤¡£¥×¥¸¥ç¡¼5008¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼