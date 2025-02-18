¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃ¦Ë¡¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÍôÍÑ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£1Ç¯ÄøÁ°¤Ë¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¡ÖÂçËã¥°¥ß¡×¤Ïµ¬À©¤¬¤«¤«¤êÎ®ÄÌ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹çË¡»æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌôÊª¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À»æ¤À¡£2¥«·îÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦20ÂåOL¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥­¥Ã¥É¡¢¥°¥ß¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡Ä¡£A»Ò¤µ¤ó¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Ôî¤·¤¤ÎÌ¤Î¡ÖÃ¦Ë¡ÂçËãÀ½ÉÊ¡×1Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¦Ë¡ÂçËã¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçËã¥°¥ß¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¸ú¤­ÌÜ¤¬¤¢¤ë´¶