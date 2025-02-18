¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Îºß¤êÊý¤ò½ä¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬¶ÛµÞ¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶ÛµÞ²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×¹ñ¤Î¼óÇ¾¤äEU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤Î°Ñ°÷Ä¹¡¢NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤¬¼çÆ³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤äÀï¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä