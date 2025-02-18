¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/18¡Û¹õÌøÅ°»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤¬¡¢ÈÖÁÈ50Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡Ö3ÌëÏ¢Â³Å°»Ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¡£2·î26Æü¡Á28Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¹õÌø¤¬³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¡¢½ý¤À¤é¤±¤ÇÀï¤¦¢¡¹õÌøÅ°»Ò¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×50Ç¯ÌÜÆÍÆþSP´ë²è¼Â»Ü1976Ç¯2·î2Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¹õÌø¤¬È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ù1Ëü2000¿Í°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯