ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¹Ö±é²ñ¡×¤¬22Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÏ»¥ÄÌçÄ®¤Îµ×Î±ÊÆ¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÉºÒ¡×¡£ºÒ³²»þ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÈòÆñ½ê¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤ÊÊª»ñ¤¬É¬Í×¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬¤Ç¤­¤ë»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï·§ËÜÂç¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ëÆÃÇ¤½õ¶µ¡£Î±