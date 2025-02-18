¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÁ´ÂÎ¥­¥ã¥ó¥×3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¡¢¼¼ÆâÂÇ·âÎý½¬¡¢¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·îÍËÆü¤â½ËÆü¤Î¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥Ç¡¼¡ÊÂçÅýÎÎ¤ÎÆü¡Ë¡×¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Îý½¬¤ò¸«¼é¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ­¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¥­¥ã¥ó¥×¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢12Æü¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¥­¥ã¥ó¥×½éÆü