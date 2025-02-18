½÷À­ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ê¶µê¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»ÔµÄ²ñ¤Ç£±£·Æü¡¢±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿£²£³¿ÍÁ´°÷¤Î»¿À®¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£ÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ËÉ×ÉØ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢»ÔµÄÁª¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÌî»á¤ÎºÊ¡¦¼ÓÂå»á¤ÏÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ç²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥ÓÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿É×¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£Ä¾·â¤Ë¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£±ÊÌî»á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢²áµî¤ËÀ­Åª´Ø·¸¤ò½ä¤Ã¤Æ½÷À­¤«¤éÄóÁÊ¤µ¤ì¡¢²ò·è