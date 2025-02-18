2025Ç¯2·î17Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ë½»¤à·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË(20)¤òÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï2024Ç¯11·î19Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó1ÅÀ(ÈÎÇä²Á³Ê213±ß)¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Î¥ªー¥Êー¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÃË¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î19Æü¤ËÃË¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃË¤ÎÍÍ