ÇÑ¼ÖÉôÉÊ¤òÊ¬Îà¡¦²òÂÎ¤·¸úÎ¨Åª¤Ë½èÍý¤·¡¢ÇÑ¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò½½Ê¬¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤¹¡£»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²ó¼ý¤·¡¢ÇÑ´þ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤ëÅý°ìÅª¤ÇÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿»Ô¾ì¤Î·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£½Å·Ä»Ôß®Æî¶è¤Ï¶áÇ¯¡¢Èæ³ÓÍ¥°Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»º¶È¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë3000¸µ¡ÊÌó