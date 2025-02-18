Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢£²·î17Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ãæ¹ñ2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡ÊDÁÈ¡Ë¤Ç¡¢U-20¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£±¾¡£±Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«»Ï10Ê¬¤Ë¤¤¤­¤Ê¤êÀèÀ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢24Ê¬¤ËMFÂç´ØÍ§æÆ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤À¤¬¡¢33Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÈïÃÆ¡£85Ê¬¤ËÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿FW¹â²¬Îâñ¥¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±ÁÈ¤Î