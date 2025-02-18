¤È¤­¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÍý²ò¤·Æñ¤¤¹ÔÆ°¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÌµÇÛÎ¸¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡ÛÉÔËÜ°Õ¤Ê¸ÀÆ°¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤­¡¢º¤ÏÇ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤òµ­²±¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤­¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú°ÂÁ´µ÷Î¥¤Î³ÎÊÝ¡ÛÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯µ÷