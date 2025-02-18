¤È¤­¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡ÚÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡Û¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¿´¤ËÊú¤¨¤ëÉÔËþ¤äÉÔ°Â¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î¸í²ò¤ò²ò¤­¤Û¤°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÍê¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡Û°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¿®Íê¤Ç¤­¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¤³¤È