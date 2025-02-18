¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤¬106Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþµÁÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¹½À®¤À¡£1990Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï1²¯2300Ëü¿Í2020Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï1²¯2600Ëü¿Í2050Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï1²¯400Ëü¿Í¡Ê¿ä·×¡Ë60Ç¯´Ö¤Î¿Í¸ýÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ö½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥­¥ó¥°2024¡×¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ØÅÔ»Ô¥Ç¡¼¥¿¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤Ë·ÇºÜ¡£½ñ±Æ¤ò¥¯¥ê¥Ã