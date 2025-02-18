¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¸«¾å°¦¡¢Èª²ê°é¡¢ÎëÌÚ¿Î¡¢¿ÀÈøÉö¼î¤é¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¡ª ±ÊÌî²ê°ê¤¬¼ç±é¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬¡¢5·î16Æü¤Ë¸ø³«¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤ÈÆü¹âÀèÀ¸¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ÌÀ»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¥ßー¥Ïー½÷»Ò¡¦ËÌ¸«Ìò¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó