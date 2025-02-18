¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÃíÌÜ¤Î¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÂ¾¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤òÌ´¸«¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¡ª ¿·²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü16»þ¤è¤ê³Ö½µÌÚÍË¤ËPrime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë ¢£ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÏÃ