¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²­Æì½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ò°ÂÂÇÀ­£±¡¢»°¿¶£±¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅÅ·â°ÜÀÒ¤«¤éÌó£²¤«·î¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÇÚÁª¼ê¤È¤âÏÂ¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬¥Ê¥¤¥ó¤Î¿´¤ò¥°¥Ã¤È¤Ä¤«¤ó¤À?´Áµ¤¡Ê¤ª¤È¤³¤®¡Ë¥×¥ì¡¼?¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì´¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾­¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¡¢¾¯Ç¯Ìîµå»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ