◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第２０節ペルージャ３（２５―２２、２３―２５、２５―２２、２５―１９）１ミラノ（イタリア・ペルージャ）【パラバルトン（イタリア）１６日＝倉石千種】昨夏のパリ五輪男子日本代表の大塚達宣（たつのり）が所属するミラノは、同代表の石川祐希を擁するペルージャに１―３で敗れた。全セットで先発した大塚は、チーム３位の１１得点と攻守で存在感を示したが、強敵