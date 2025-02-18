◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第２０節ペルージャ３（２５―２２、２３―２５、２５―２２、２５―１９）１ミラノ（イタリア・ペルージャ）【パラバルトン（イタリア）１６日＝倉石千種】昨夏のパリ五輪男子日本代表の大塚達宣（たつのり）が所属するミラノは、同代表の石川祐希を擁するペルージャに１―３で敗れた。全セットで先発した大塚は、チーム３位の１１得点と攻守で存在感を示したが、強敵
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中居正広氏の「現在」実兄を直撃
- 2. 表現「性的」物議のCM 賛否両論
- 3. 「徹子の部屋」出演女優に衝撃
- 4. 太田光がナレ フジが放送を休止
- 5. 迷惑外国人に蹴り 後悔してない
- 6. 満員電車でヤンキー激怒 感謝
- 7. 老害語る竹中氏に引退勧告 X拡散
- 8. 式場閉館 強制キャンセルに愕然
- 9. 水原氏父「もっと大谷調べたら」
- 10. 日曜劇場「半沢直樹」批判に驚き
- 1. 老害語る竹中氏に引退勧告 X拡散
- 2. 式場閉館 強制キャンセルに愕然
- 3. 陽性判定でず逮捕 都に賠償命令
- 4. 首切断 夫婦のLINEが明かされる
- 5. 悠仁さまが一人暮らし? 謎の家屋
- 6. 悠仁さま 車の運転免許を取得
- 7. 「離婚の話し合い」だいたが報告
- 8. 2馬力選挙巡り知事らが緊急声明
- 9. 名前「死ねマン」最悪の母娘関係
- 10. 早大受験に中国人が殺到する理由
- 1. 水原氏父「もっと大谷調べたら」
- 2. 氷河期特集で笑い? Nキャス賛否
- 3. 性的? マルちゃんアニメCMが炎上
- 4. 玉木代表の不倫相手の現在 直撃
- 5. お前は馬鹿発言 警察署長を処分
- 6. 岸和田市長 2度目の不信任で失職
- 7. 年収の壁 段階的引き上げ案協議
- 8. 家賃2万7000円 共用トイレで悲劇
- 9. 自民裏金事件の新たな“突破口”なるか？ 旧安倍派の高鳥修一氏が立憲・野田代表の「裏金」「脱税」発言を告訴
- 10. 自民、令和版政治改革大綱策定へ 参院選勝利「最重要課題」
- 1. 刃物で襲われ14歳少年死亡 海外
- 2. ペ・ヨンジュン 3億円超を寄付
- 3. ナポレオン? 米大統領の発言物議
- 4. ヘンリー王子のビザ問題が再燃か
- 5. 17歳娘が餓死寸前か 豪で禁固刑
- 6. 廃業した自営業者 98万6000人韓
- 7. 2032年 地球に小惑星が衝突か
- 8. トランプ米政権 NNSA50人弱解雇
- 9. トランプ氏に権限「危険」が65%
- 10. 松重豊の意外な過去の夢 活発PR
- 1. 孤立出産した女性 悲しい共通点
- 2. 払った分返金して 厚労省X大荒れ
- 3. 「カローラアクシオ」生産終了へ
- 4. クレカの「サイン決済」が廃止に
- 5. アパートの1階は危険 リスク解説
- 6. 餃子の王将 値上げも客増える訳
- 7. 元銀行員が語る老後貧乏の予備軍
- 8. 職場いじめ とっておきの復讐法
- 9. 確定申告 絶対ミス許されぬ項目
- 10. ロス山火事でテスラ渋滞→EV離れ
- 1. iPhoneSE4を「出た瞬間買う」訳
- 2. 100均商品でWi-Fiが爆速に? 検証
- 3. Kindle USB経由の転送を削除予定
- 4. ソニーXperia 更新の提供開始
- 5. モンハン新作 事前購入で17%OFF
- 6. 収納場所に困らない！収納物に合わせて全棚を調整できる、可変棚式のプリンター台
- 7. 3月開始のマイナ免許 メリットは
- 8. マーケティングに有効な短編動画を作成するための5つのヒント
- 9. 「1日の長さ」が変わってきてる。何が起きてるんだ？
- 10. 名刺管理アプリ「Eight」、QRコードで名刺交換ができる新機能
- 11. ライバルはRTX 5070？ AMDが今月28日に新GPU発表へ
- 12. DAISOトレカ 年齢問わずハマる訳
- 13. どの車種のパーツだったんだ？ クルマの廃材からつくられた急須
- 14. 「シンプルに楽しめて最高に燃える！」寺中友将＆八木優樹（KEYTALK）が種村有菜とマーベルを語る
- 15. 検索キーワードやアプリ履歴、ヤフーが市場調査で利用できるサービス開始
- 16. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 17. Discordに「無視」機能を追加
- 18. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]サンワサプライのラジカセが何でもできるしマジで懐かしすぎた
- 19. 【レビュー】Sonosサウンドバーユーザーが、最上位「Arc Ultra」を使ってみたらサラウンド感が明らかに違う
- 20. リモートでPS5楽しめる「PlayStation Portal」、楽天で通常販売
- 1. エ軍が崩壊へ? オーナー大失態か
- 2. 大谷 怒涛のCMラッシュにX騒然
- 3. 痩せた? トラウト近影にSNS驚愕
- 4. 久保がベンチの理由 監督が説明
- 5. 八村塁 スーパースター級に覚醒?
- 6. ラミレス氏 大谷の成績を大予想
- 7. 三笘にオファー 約142億円準備か
- 8. 大谷ドッキリ巡り球団が異例要請
- 9. 大谷に本音も…水原被告父が激白
- 10. 久保温存で0−3の惨敗…厳しい声
- 1. 中居正広氏の「現在」実兄を直撃
- 2. 「徹子の部屋」出演女優に衝撃
- 3. 太田光がナレ フジが放送を休止
- 4. 危険すぎ 藤崎奈々子に心配続出
- 5. 渡邊渚 SNSで1年前の心境明かす
- 6. 桐山照史&妻 旅行で大はしゃぎ?
- 7. 中町綾 CanCam起用に疑問止まず
- 8. 意外な形で女優本名バレ SNS騒然
- 9. 大河「女の股で…」ネット反響
- 10. 松村北斗の「朝ドラ裏話」に驚愕
- 1. マイホーム資金消失 驚きの真相
- 2. 玄関扉に小さな穴 覗いてみたら
- 3. 40〜50代ぴったり GUボトム絶賛
- 4. 3児の母 離婚後に21歳下と純愛
- 5. Francfranc おしゃれPCケース
- 6. 魅力ムンムンの30代 学生と浮気
- 7. トマトが原因で離婚? 話通じぬ夫
- 8. BBQの買い出し カゴの中見て驚愕
- 9. 10日ぶりに帰宅 家から異音&異臭
- 10. 玄関に感じた人の気配。こっそり見たモニターに映っていた異様な光景／腐りゆく家族（7）