À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó±Ç²è¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë76ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÁý¾å»û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤é¤¬»²Îó¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ìÈÌ¤Î¸¥²Ö¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯¤Ë·àÃÄÀÄÇ¯ºÂ¤ËÆþÃÄ¡£¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«¡½¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×Ìò¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡ÖÈ¬Âå¾­·³µÈ½¡¡×¡ÖÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥­¥í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢