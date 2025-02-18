ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Í­ËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£96ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌ¼¤È¤ÎºÆ²ñÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿42Ç¯¡ÄÍ­ËÜÌÀ¹°¤µ¤ó»àµîÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ö¤¤¤è¤¤¤è1¿Í¤Ë¡×Í­ËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¡ÊµîÇ¯12·î¡Ë¡Ö¤Ä¤é¤¤¤è¡£ÆüËÜ¤Î¹ñ¤Ï¡¢½õ¤±¤è¤¦¤È¤»¤¨¤Ø¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ü±¿Æ°¤·¤Æ¤â¡£¤½¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ï¡×Í­ËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1988Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¤¤ë