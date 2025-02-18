TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤¬2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉTOUR ¡ÈWe will B¡É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¥­¥ã¥¹¥È4¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡û¡ü¡ÚLIVE±ÇÁü¡Û¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥«¡¼¡×from¡Ø·ëÂ«¥Ð¥ó¥É TOUR ¡ÈWe will B¡É¡Ù¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥«¡¼¡×ÈäÏªÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯°Ê¾å¤ÎÊâ¤ß¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿´ë²è¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Ø¤ÎÆ»¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø