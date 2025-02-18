¡ØÈëÌ©～THE TOP SECRET～¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè4ÏÃ¤Ï¡¢ÌçÏÆÇþ±é¤¸¤ë»°¹¥Àã»Ò¤ÎÅÐ¾ì²ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£ »²¹Í¡§ÌçÏÆÇþ¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× »äÅ´±èÀþ¤Çµ¯¤­¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡£Èï³²¼Ô¤ÏÆ±»þ¹ï¤ËÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤â¤¦1¿Íµ¾À·¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£ÀèÎ©¤Ä¤³¤È1½µ´ÖÁ°¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î