Michael S. Derby¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£±£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ÃÏ¶èÏ¢¶ä¤Î¥Ï¡¼¥«¡¼ÁíºÛ¤ÏÊÆ·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶âÍøÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±ÁíºÛ¤Ï¥Ð¥Ï¥Þ¤Î¥Ê¥Ã¥½¡¼¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡Ö¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬°ú¤­Â³¤­ÎÏ¶¯¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤¬¡¢¡ÖÄì·ø¤¤¡×À®Ä¹¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë´Ë