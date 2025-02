シンヤコヅカ(SHINYAKOZUKA)の2025-26年秋冬コレクションが、2025年2月17日(月)、東京・新宿にて発表された。テーマは「Good morning, I wish I could fly, never mind」。ペンギンなあなたへ贈る讃歌今季、小塚はそれはもう様々なことを考えた。まず1つに、彼がよく絵に描くモチーフに、「鳥」と「額縁」があるということに思い当たったこと。なぜ「額縁」というモチーフを好んでいたのかというと、“絵=あなた”をより美しく魅