ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¸ÍÀÒ¤Î¹ñÀÒÍó¤Ë¡ÖÂæÏÑ¡×¤Ê¤É¤ÈÃÏ°èÌ¾¤Îµ­Æþ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎË¡Ì³¾Ê¤Ï17Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ½µ­¤Ë´Ø¤·¡¢5·î¤«¤é¡Ö¹ñÀÒÍó¡×¤Ë¡ÖÂæÏÑ¡×¤Ê¤ÉÃÏ°èÌ¾¤òµ­ºÜ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¾ÊÎá¤ò²þÀµ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï17Æü¸á¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ÂæÏÑ³¤