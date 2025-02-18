¡Ö¥É¥³¥â¸÷ 10¥®¥¬¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä NTT¥É¥³¥â¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸÷²óÀþ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥É¥³¥â¸÷¡×¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥³¥â¸÷ 1¥®¥¬¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¡Ö¥É¥³¥â¸÷ 10¥®¥¬¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö¥É¥³¥â¸÷ 1¥®¥¬¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¥É¥³¥â¸÷ 10¥®¥¬¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Â®ÅÙÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤­¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£ ¡Ö¥É¥³¥â¸÷ 1¥®¥¬¡×¤«