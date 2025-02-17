¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ï¡¢3·î12Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊÒÁÛ¤¤ / ÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ë¼ýÏ¿¡ª SUPER BEAVER¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤ÎMV¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÌë¥É¥é¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢3·î12Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊÒÁÛ¤¤ / ÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ë¼ýÏ¿¡£³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®