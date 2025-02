ギンビスが製造・販売する国民的おかし「たべっ子どうぶつ」の初映像化作品『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクター達とおなじみのビスケットをラインナップした「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」が2025年2月第4週から全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売場などに設置されたガシャポン自販機シリーズに登場する。>>>「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」をアップで