¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÏCL¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À­¤Ï1%¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î20ÆüÌÚÍËÆü¤ÎÁáÄ«5»þ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤ÎCL¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥ì¥°¤Ï¥·¥Æ¥£¤¬2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤¬¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥¢¥ë¤Ë¾¡¤Ä