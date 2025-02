日本航空(JAL)は大阪・関西万博仕様の「JALガンダムJET」(ボーイング737-800型機)の運航を2025年3月3日から始める。JALとバンダイナムコホールディングス(HD)が2月13日に立ち上げを発表した「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環だ。特別デザインのヘッドレストカバーも特別機の外装は、万博でバンダイナムコが出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム(EX-